7 Temmuz Dünya Çikolata Günü: Çikolatayı kim buldu? İşte tatlı tarihi...

Tropik kakao ağacının çekirdeğinden yapılan, sütlü, fıstıklı, fındıklı ve bitter gibi birçok çeşidiyle damakta eşsiz lezzet bırakan çikolata, yüzlerce yıldır 7'den 70'e herkesin severek tükettiği bir tatlı olma özelliğini sürdürüyor.

Kakao çekirdeklerinin 1550'de Avrupa'ya ilk kez getirildiği 7 Temmuz, her yıl dünya genelinde "Çikolata Günü" olarak kutlanıyor.

İçindeki maddenin salgıladığı serotonin hormonu nedeniyle tüketenleri mutlu eden çikolata, damakta bıraktığı lezzetiyle de tercih ediliyor.

Peki; ilk çikolata nasıl keşfedildi? Çikolatayı kim ve nasıl buldu? İşte, çikolatanın tarihi yolculuğu...

ÇİKOLATA NASIL BULUNDU

Çikolatanın kökeni Orta Amerika’nın tropikal ormanlarında yer alan kakao ağacına dayanır.

İlk olarak Olmekler (MÖ 1500–400), kakao çekirdeklerini öğütüp "xocolatl" adı verilen acı ve baharatlı bir içecek olarak tüketmeye başladı. Bu içecek, zamanla Mayalar ve ardından Aztekler tarafından da benimsendi.

Kakao tanrılara sunulur, kraliyet törenlerinde içilirdi. Hatta Aztekler kakao çekirdeklerini para olarak bile kullandı.

ÇİKOLATANIN KAŞİFİ

Efsaneye göre kaşif Hernán Cortés çikolatayı 1528'de anavatanı İspanya'ya getirmiş.

Cortés'in Amerika'ya yaptığı bir keşif gezisi sırasında çikolatayı keşfettiğine inanılıyordu. Altın ve zenginlik arayışında, bunun yerine Aztek imparatoru tarafından kendisine verilen bir fincan kakao buldu.

Cortés eve döndüğünde, İspanyollara kakao tohumlarını tanıttı. Hala içecek olarak servis edilse de, İspanyol çikolataları doğal olarak acı olan tadı tatlandırmak için şeker ve balla karıştırılıyordu.

Çikolata İspanya'daki zenginler ve varlıklılar arasında hızla popüler oldu.

TARİHSEL YOLCULUĞU

1828'de Hollandalı Coenraad Van Houten, kakao yağını ayırarak kakao tozunu icat etti. Bu sayede çikolata daha kolay işlendi, rafine edildi.

1847'de İngiliz J.S. Fry & Sons, ilk kez yenilebilir katı çikolatayı üretti. Bu, bugünkü tablet çikolataların ilk adımı oldu.

1875'te İsviçreli Daniel Peter, çikolataya süt ekleyerek sütlü çikolatayı icat etti.

1900'lü yıllarda Nestlé, Cadbury ve Lindt gibi markalar çikolatayı seri üretimle daha geniş kitlelere ulaştırdı.