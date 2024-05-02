73/c trafik cezası nedir? 73/c trafik cezası ne kadar? 73/c kodlu trafik cezası hakkında aramalar hız kazandı. Peki bu ceza hangi durumlarda kesilir? İşte 73/c trafik cezası hakkında merak edilenler...

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Trafik cezası, trafik kurallarını ihlal ettiğinizde alabileceğiniz cezadır. Bu ihlaller arasında hız sınırını aşmak, kırmızı ışıkta geçmek, park yasağını ihlal etmek, emniyet kemeri takmamak gibi durumlar yer alır.

Trafik kurallarını ihlal ettiğinizde, genellikle ceza kesilir ve bu ceza tutarı ihlalin ciddiyetine ve ülkenin trafik kurallarına göre değişebilir.

Her ülkenin kendi trafik kuralları ve ceza sistemleri bulunmaktadır, dolayısıyla alınacak cezanın detayları ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Sürücüler trafik cezaları hakkında merak ettiklerini internette araştırarak meraklarını giderebiliyor.

Son günlerde en çok merak edilenler arasında ise 73/c trafik cezası yer alıyor. Sürücüler "73/c trafik cezası nedir?" ve "73/c trafik cezası ne kadar?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

İşte 73/c trafik cezası hakkında merak edilenler...

73/c trafik cezası nedir?

73/c trafik cezası kodu, sürücünün seyir halinde cep telefonu, araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanma cezasına verilen koddur.

73/c trafik cezası ne kadar?

2024 yılı için 73/c trafik cezası 1506 TL olarak belirlenmiştir. Eğer bu ceza 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanır ve 1.129,50 TL'ye düşer.