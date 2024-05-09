77’lerin arasındaki farklı sayıyı bulan, süper zeka sayılıyor! 114 kişiden sadece 2'si bulabildi… Beyin yakan zeka testiyle karşınızdayız! Resimdeki 77’lerin arasında 71 sayısı gizli. Bu sayıyı 114 kişiden sadece 2’si bulabildi. Peki, siz bulabilecek misiniz? 11 saniyeniz var.

ensonhaber.com

Zeka oyunları, yıllardır insanların zihinlerini meydan okutmuş ve büyülemiş bir alan olmuştur.

Mantık problemlerinden bilmecelere kadar çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan bu akıllı bulmacalar, düşünme becerilerimizi ve problem çözme yeteneklerimizi test etmek için tasarlanmıştır.

Zeka oyunları dünyası oldukça geniştir ve her türlü ilgi alanına ve zorluk seviyesine hitap eder.

Bulmacalarda bir usta olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? İşte size büyük bir meydan okuma: Resimde gizlenen 71 sayısını 11 saniye içinde bulun!

Aşağıdaki bulmacada bir görselin üzerine yazılmış 77 sayısı yer almaktadır.

Buradaki göreviniz, resimde gizlenen '71' sayısını bulmaktır.

Göründüğü kadar kolay değil! Çünkü bu sayıyı bulmak için sadece 11 saniyeniz var.

Bazen cevap gözünüzün önünde gizli olabilir ve onu görmek için perspektifte bir değişiklik yapılması gerekebilir. Resme farklı açılardan bakın ve farklı sayıyı bulmaya çalışın.

Eğer bulduysanız tebrikler! Görsel becerileriniz oldukça iyi sonuç verdi.

Bulamadıysanız üzülmeyin! Cevabı aşağıda verdik: