8 maç TV8,5'ta şifresiz! TV8,5 hafta sonu futbola doyuracak! İşte şifresiz maçlar...

TV8,5 kanalının 25-27 Ekim tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Her hafta farklı liglerden maçları şifresiz ekrana getiren TV8,5 bu haftanın programını yayın akışında duyurdu.
İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanacak birbirinden keyifli müsabakalar TV8,5 ekranlarında yer alacak.
TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.
Bu hafta İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanacak 8 mücadele TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.
İşte bu haftanın maç programı...
25 Ekim Cuma
22:00 Portsmouth - Sheffield Wednesday
26 Ekim Cumartesi
14:30 Coventry - Luton Town
17:00 Derby County - Hull City
19:45 PSV - Zwolle
21.45 St. Truiden - Westerlo
27 Ekim Pazar
14:15 Utrecht - Feyenoord
15:30 Club Brugge - Anderlecht
18:45 Ajax - Willem