8 maç TV8,5'ta şifresiz! TV8,5 hafta sonu futbola doyuracak! İşte şifresiz maçlar...

Hüseyin Topuz

TV8,5 kanalının 25-27 Ekim tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Her hafta farklı liglerden maçları şifresiz ekrana getiren TV8,5 bu haftanın programını yayın akışında duyurdu.

İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanacak birbirinden keyifli müsabakalar TV8,5 ekranlarında yer alacak.

TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Bu hafta İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanacak 8 mücadele TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte bu haftanın maç programı...

25 Ekim Cuma

22:00 Portsmouth - Sheffield Wednesday

26 Ekim Cumartesi

14:30 Coventry - Luton Town

17:00 Derby County - Hull City

19:45 PSV - Zwolle

21.45 St. Truiden - Westerlo

27 Ekim Pazar

14:15 Utrecht - Feyenoord

15:30 Club Brugge - Anderlecht

18:45 Ajax - Willem