8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları 2025 | Anneye, eşe, sevgiliye, arkadaşa özel kutlama sözleri...

Yağmur Uçar

8 Mart'ın kökeni, 1900'lü yılların başına dayanıyor...

1908'de New York'ta 40.000 kadın, daha iyi çalışma koşulları, daha kısa çalışma saatleri, eşit iş için eşit ücret talebiyle büyük bir grev yapmıştı.

Bu grevde, kadın işçiler genellikle tekstil sektöründe çalışıyordu ve zor koşullar altında az maaş alıyorlardı. Ancak, bu grevde trajik bir olay yaşandı.

25 Mart 1911’de, Triangle Shirtwaist fabrikasında çıkan bir yangın sonucunda 146 işçi, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu genç işçiler hayatını kaybetti.

Bu olay, kadın işçilerin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için büyük bir farkındalık yarattı.

İlk 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde kadınlar tarafından kutlandı.

8 Mart'ı kutlamak isteyenler, sevdiklerine iletecekleri mesajlara göz atıyor. İşte anneye, eşe, sevgiliye, arkadaşa özel kutlama sözleri...

ARKADAŞA 8 MART SÖZLERİ

"Kadınlar Günü’nde senin gibi güçlü, güzel ve ilham verici bir arkadaşa sahip olmak ne büyük bir şans! Hep birlikte daha nice başarılar ve güzel anılar biriktiririz. İyi ki varsın!"

"Kadınlar Günü'n kutlu olsun! Senin gibi bir dostum olduğu için hayatım daha parlak ve renkli. Her zaman birbirimize destek olalım, birbirimizi kutlayalım."

"Seninle gülmek, seninle ağlamak... Her anı senin gibi güçlü bir kadınla paylaşmak harika. Kadınlar Günü'n kutlu olsun!"

"Senin gibi bir kadının dostu olmak bir ayrıcalık! Her zaman birbirimizi destekleyelim, daha da güçlü olalım. Kadınlar Günü'n kutlu olsun!"

"Hayatımda senin gibi bir dostum olduğu için çok şanslıyım. Kadınlar Günü'n kutlu olsun, daima gülüp, daima parlamaya devam et!"

EŞE 8 MART KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

"Hayatımı seninle paylaşmak bir ömre bedel. Senin gibi bir eşe sahip olduğum için çok şanslıyım. Kadınlar Günü'n kutlu olsun!"

"Senin gücün, zarafetin ve sevginle her geçen gün daha da büyüyorum. İyi ki benimlesin, Kadınlar Günü’n kutlu olsun sevgilim!"

"Hayatımda var olduğun için her gün minnettarım. Seninle geçirdiğim her an çok değerli. Kadınlar Günü’n kutlu olsun aşkım!"

"Senin gibi güçlü ve sevgi dolu bir kadının eşi olmak bana mutluluk veriyor. Kadınlar Günü’n kutlu olsun, seni çok seviyorum!"

"Hayatımın her anını seninle paylaşmak bir rüya gibi. Senin gibi harika bir kadına sahip olduğum için şanslıyım. Kadınlar Günü’n kutlu olsun!"

SEVGİLİYE 8 MART MESAJLARI

"Her şeyin en güzelini hak ediyorsun, çünkü senin içindeki güzellikler tarifsiz. Kadınlar Günü'n kutlu olsun, hayatım!"

"Bana ilham veren, gücüm olan, sevdam olan sensin. Kadınlar Günü'n kutlu olsun sevgilim, hep parlamaya devam et!"

"Seninle her şey daha güzel. Hayatımda olduğun için şanslıyım. Kadınlar Günü’n kutlu olsun aşkım!"

"Dünyada senin gibi bir kadın olduğu için hayat ne kadar güzel. İyi ki varsın, Kadınlar Günü’n kutlu olsun sevgilim!"

"Her anında seninle olmak, her anında seninle büyümek harika. Kadınlar Günü'n kutlu olsun, seni seviyorum!"

ANNEYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Senin sevginle büyümek, senin gücünle hayatı öğrenmek paha biçilemez. Kadınlar Günü'n kutlu olsun annem!"

"Her zaman yanımda olan, beni her durumda destekleyen en güzel kadın. Kadınlar Günü'n kutlu olsun, seni çok seviyorum anne!"

"Hayatımda senin gibi bir anne olduğu için çok şanslıyım. Her gün senin gibi güçlü bir kadının evladı olduğum için gurur duyuyorum. Kadınlar Günü'n kutlu olsun!"

"Senin gibi bir annem olduğu için her şeyin en güzeline layığım. Kadınlar Günü'n kutlu olsun anneciğim, seni çok seviyorum!"

"Bana verdiğin hayat dersleri ve sevgisi için minnettarım. Kadınlar Günü'n kutlu olsun, seni her zaman çok seviyorum annem!"