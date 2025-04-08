8 Nisan güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

Hüseyin Topuz

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.

Tarihten günümüze en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki artış trendi ilgiyle takip ediliyor.

Vatandaşlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.

Peki, 8 Nisan 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.671 TL

Satış: 3.672 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.048 TL

Satış: 6.187 TL

Yarım altın

Alış: 12.059 TL

Satış: 12.374 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 25.512 TL

Satış: 25.394 TL