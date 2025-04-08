8 Nisan güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

Hüseyin Topuz
Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.
Tarihten günümüze en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki artış trendi ilgiyle takip ediliyor.
Vatandaşlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.
Peki, 8 Nisan 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.671 TL
Satış: 3.672 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.048 TL
Satış: 6.187 TL
Yarım altın
Alış: 12.059 TL
Satış: 12.374 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 25.512 TL
Satış: 25.394 TL