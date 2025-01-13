81 il için duyuruldu: Emekliye indirimli alışveriş desteği geliyor

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, fahiş fiyat artışlarının dar gelirli kesim üzerinde büyük baskı oluşturduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı’na (AA) konuşan Ergün, piyasalardaki açgözlülük ve fırsatçılığın, yapılan düzenleme ve denetimlere rağmen devam ettiğini vurguladı.

Ergün, üreticiden tüketiciye uzanan zincirde aracı sayısının fazlalığının fiyat artışlarında önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Bu durumun, özellikle dar gelirli kesim ve emekliler için alım gücünü ciddi şekilde zorlaştırdığını belirtti.

EMEKLİ ARTIK İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ YAPABİLİYOR

Emeklilerin alım gücünü hafifletmek için sanal market kurulduğunu belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, fahiş fiyat artışı yapılan ürün ve hizmetlerin boykot edilmesi yönündeki çağrısını dikkate aldık. Boykotla kalmayıp, üyemiz olan emeklilere bu konuda alternatif sunduk. 'Emek Pazarı' adını verdiğimiz bir sanal market kurduk. Fahiş fiyat artışlarına karşı emeklilere alternatif sunmak için hayata geçirdiğimiz sanal market uygulamasıyla üreticilerle tüketicileri aracısız buluşturuyoruz. Gıda başta olmak üzere giyim, deterjan, kozmetik ve teknolojik ürünleri üreticilerden direkt temin ederek, indirimli fiyatlarla emeklilere sunduk. TÜED üyesi emekliler, sanal marketimizde kargo ücreti ödemeden 81 ilden alışveriş yapabiliyor."

NASIL ÜYE OLUNUR?

Kurdukları sanal marketle geçmişin tüketim kooperatifi uygulamalarını, çağın gereği olan dijital platforma taşıdıklarını belirten Ergün, şu sözleri ekledi:

"En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira. Bu oldukça düşük bir rakam. Milyonlarca emekli ayın sonunu zor getiriyor. İnternet sitesi veya cep telefonu uygulaması üzerinden erişilen indirimli sanal marketle emeklilerimize fırsatlar sunuyoruz. TÜED üyeleri uygulamaya direkt tanımlılar. Kullanıcı adı olarak TC kimlik numaralarını, şifre olarak ise TC kimlik numaralarının son 6 rakamını yazarak kolayca alışveriş yapabiliyorlar."

‘SANAT SOKAĞI’ VE ‘KARİYER SEPETİ’ GELİYOR

TÜED’in hayata geçirdiği "Emek Pazarı" adlı sanal marketin kapsamını genişletmeyi planladıklarını belirten Ergün, emeklilerin ürettikleri el emeği ürünlerini satabilecekleri bir platform oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"Sanat Sokağı" adıyla planlanan bu yeni uygulama, emeklilerin sanatsal ve el yapımı ürünlerini sergileyip satışa sunmasına olanak tanıyacak. Bunun yanı sıra "Kariyer Sepeti" adıyla hayata geçirilecek bir başka sosyal sorumluluk projesi, emeklilere ek gelir sağlayabilecekleri yeni iş fırsatları yaratmayı amaçlıyor.