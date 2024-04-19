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81 ilde yarın başlıyor: 2 gün sürecek, kimse oralara gitmeyecek! Fahiş fiyatlara boykot çağrısı...

81 ilde yarın başlıyor: 2 gün sürecek, kimse oralara gitmeyecek! Fahiş fiyatlara boykot çağrısı... Sosyal medyadan örgütlenen vatandaşlar, bu cumartesi ve pazar günü kafe ve restoranlara gitmeyerek fahiş fiyatları boykot edecek.