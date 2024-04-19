81 ilde yarın başlıyor: 2 gün sürecek, kimse oralara gitmeyecek! Fahiş fiyatlara boykot çağrısı...
ensonhaber.com

Yüksek gıda fiyatları, vatandaşların canına tak etti.

Küçük porsiyon, kalitesiz servis ve fahiş fiyatlar için harekete geçiliyor.

Sosyal medya platformu X üzerinden örgütlenen çok sayıda kullanıcı 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı aldı.

Boykot çağrısı

Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada başlattığı #boykot hareketiyle gösteriyor.

Sosyal medya kullanıcıları "Küçülmüş porsiyonlar, kalitesi düşmüş içerikler ile bize sunulan fahiş fiyatlı yemeğe boykot! Siz de katılın! 20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmiyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.