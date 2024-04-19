81 ilde yarın başlıyor: 2 gün sürecek, kimse oralara gitmeyecek! Fahiş fiyatlara boykot çağrısı...

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Yüksek gıda fiyatları, vatandaşların canına tak etti.
Küçük porsiyon, kalitesiz servis ve fahiş fiyatlar için harekete geçiliyor.
Sosyal medya platformu X üzerinden örgütlenen çok sayıda kullanıcı 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı aldı.
Boykot çağrısı
Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada başlattığı #boykot hareketiyle gösteriyor.
Sosyal medya kullanıcıları "Küçülmüş porsiyonlar, kalitesi düşmüş içerikler ile bize sunulan fahiş fiyatlı yemeğe boykot! Siz de katılın! 20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmiyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.