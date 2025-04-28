Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında, Yeni Malatyaspor büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Sahasında Iğdır FK'ya 9-0 gibi ağır bir skorla mağlup olan ekip, bu sonuçla taraftarlarını derinden üzdü.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun’un açıklamaları gündeme oturdu.

Takımın içinde bulunduğu zorlu süreç hakkında da konuşan Uçkun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Elimizdeki kadro yeterli değildi. İnsanın taşıdığı yükün ne kadar ağır olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Öncelikle bu takımı bu hale getireni Allah'a havale ediyorum. Bu takımı başıboş halde bırakanları da Allah'a havale ediyorum. Bu takımın gerçek sahibi taraftarlardır. Bu takım ayağa kalkacaksa, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu takımın ayakta kalması, Malatya'da futbolun daha ileriye gidebilmesini sağlayacak taraftarlardır."