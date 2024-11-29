9 maç TRT Spor'da şifresiz ekrana gelecek! İşte şifresiz maçların programı

Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta olduğu gibi bu haftada şifresiz maç yayınları ile futbolseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Futbolseverler her hafta TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar gerçekleştiriyor.

29 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında Trendyol 1.Lig ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 9 müsabaka TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programını sizler için derledik.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

29 Kasım Cuma

17:40 Al Nassr - Damac FC (TRT Spor)

20:00 Kocaelispor - Adanaspor (TRT Spor)

30 Kasım Cumartesi



13:30 Amed SK - Manisa FK (TRT Spor)

16:00 İstanbulspor - Iğdır FK (TRT Spor)

19:00 Çorum FK - Erzurumspor FK (TRT Spor)

1 Aralık Pazar



13:30 Ümraniyespor - Gençlerbirliği (TRT Spor)

16:00 MKE Ankaragücü - Pendikspor (TRT Spor)

19:00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor (TRT Spor)

2 Aralık Pazartesi

20:00 Sakaryaspor - Boluspor