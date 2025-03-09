9 Mart 2025 Pazar maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

9 Mart 2025 Pazar günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Pazar günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
13:30 Sivasspor - Göztepe
16:00 Eyüpspor - Konyaspor
16:00 Samsunspor - Adana Demirspor
20:30 Alanyaspor - Galatasaray
Trendyol 1. Lig
13:30 Yeni Malatyaspor - Ümraniyespor
16:00 Gençlerbirliği - Çorum FK
16:00 Adanaspor - Fatih Karagümrük
20:30 Sakaryaspor - Bandırmaspor
İtalya Serie A
14:30 Hellas Verona - Bologna
17:00 Napoli - Fiorentina
20:00 Empoli - Roma
22:45 Juventus - Atalanta
İspanya La Liga
16:00 Getafe - Atletico Madrid
18:15 Real Madrid - Rayo Vallecano
20:30 Real Betis - Las Palmas
20:30 Athletic Bilbao - Mallorca
23:00 Real Sociedad - Sevilla
İngiltere Premier Lig
17:00 Chelsea - Leicester City
17:00 Tottenham - Bournemouth
19:30 Manchester United - Arsenal
Fransa Ligue 1
17:00 Brest - Angers
19:15 Reims - Auxerre
19:15 Le Havre - Saint-Etienne
19:15 Nantes - RC Strasbourg
22:45 Nice - Lyon
Almanya Bundesliga
17:30 Eintracht Frankfurt - Union Berlin
19:30 Hoffenheim - Heidenheim