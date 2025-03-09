9 Mart 2025 Pazar maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz

9 Mart 2025 Pazar günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Pazar günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

13:30 Sivasspor - Göztepe

16:00 Eyüpspor - Konyaspor

16:00 Samsunspor - Adana Demirspor

20:30 Alanyaspor - Galatasaray

Trendyol 1. Lig

13:30 Yeni Malatyaspor - Ümraniyespor

16:00 Gençlerbirliği - Çorum FK

16:00 Adanaspor - Fatih Karagümrük

20:30 Sakaryaspor - Bandırmaspor

İtalya Serie A

14:30 Hellas Verona - Bologna

17:00 Napoli - Fiorentina

20:00 Empoli - Roma

22:45 Juventus - Atalanta

İspanya La Liga

16:00 Getafe - Atletico Madrid

18:15 Real Madrid - Rayo Vallecano

20:30 Real Betis - Las Palmas

20:30 Athletic Bilbao - Mallorca

23:00 Real Sociedad - Sevilla

İngiltere Premier Lig

17:00 Chelsea - Leicester City

17:00 Tottenham - Bournemouth

19:30 Manchester United - Arsenal

Fransa Ligue 1

17:00 Brest - Angers

19:15 Reims - Auxerre

19:15 Le Havre - Saint-Etienne

19:15 Nantes - RC Strasbourg

22:45 Nice - Lyon

Almanya Bundesliga

17:30 Eintracht Frankfurt - Union Berlin

19:30 Hoffenheim - Heidenheim