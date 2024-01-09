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9 Ocak 2024 Salı güncel altın fiyatları! Altın bugün ne kadar?

9 Ocak 2024 Salı güncel altın fiyatları! Altın bugün ne kadar? 9 Ocak Salı gününün güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte altın fiyatlarında son durum..