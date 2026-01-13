Abone ol: Google News

KOOP Market 13-19 Ocak 2026: Ayçiçek yağı, çay, deterjan çeşitleri! Kapış kapış gidiyor...

KOOP Market'in yeni fırsat ürünlerinde temel gıdadan hijyene birçok kategoride indirimler yer aldı. 13-19 Ocak tarihleri arasında geçerli olan fiyatların afişi haberimizde...

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 09:17
  • KOOP Market, 13-19 Ocak 2026 tarihleri arasında indirimler sunuyor.
  • Ayçiçek yağı, çay ve deterjan gibi birçok üründe indirim mevcut.
  • Detaylı ürün listesi ve fiyatlar afişte yer alıyor.

Tarım Kredi Koop Market, ocak ayı indirimlerine devam ediyor.

Yayınlanan yeni afişte, 13-19 Ocak arasındaki fırsat ürünleri yer aldı.

Ayçiçek yağı, çay, şarküteri, süt ürünleri, deterjan çeşitleri, tuvalet kağıdı başta olmak üzere onlarca üründe indirim yapıldı.

Listeye göz atanlar için yeni KOOP Market fırsatları haberimizde.

İşte, KOOP Market'te haftanın fırsatları...

