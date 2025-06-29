99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta? Gazi Koşusu Canlı Yayın...

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 30 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 12 milyon lira, üçüncüye 6 milyon lira, dördüncüye 3 milyon lira, beşinciye de 1 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek.

99. Gazi Koşusu için nefesler tutulurken, yayından takip edecek olan vatandaşlar ise "hangi kanalda ve saat kaçta" sorularına yanıt arıyor.

İşte Gazi Koşusu yayın bilgileri...

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA 2025?

Gazi Koşusu'nun 99'uncusu bugün (29 Haziran 2025 Pazar) saat 17:15'te başlayacak.

Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu'nun 99'uncusu Tay TV ve Kanal D ekranlarından yayınlanacak.