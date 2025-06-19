99. Gazi Koşusu ne zaman? Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?

Her sene Haziran ayında düzenlenen Gazi Koşusu'nun tarihi belli oldu. 1927 yılından itibaren her sene düzenlenen Gazi Koşusu bu sene 99. kez düzenlenecek.

At yarışı tutkunları 99. Gazi Koşusu hakkında aramalarına hız kazandırdı. Büyük heyecana sahne olması beklenen yarışı canlı izlemek isteyenler yarışın detaylarını araştırıyor.

Her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen bu yarış, Veliefendi Hipodromu’nda binlerce seyirciyi bir araya getiriyor.

Türk yarışçılığının zirvesi olarak kabul edilen Gazi Koşusu, safkan İngiliz atlarının mücadele ettiği 2400 metrelik çim pistte gerçekleşiyor.

At sahipleri, jokeyler ve antrenörler için büyük prestij anlamına gelen bu yarış, aynı zamanda Türkiye'deki en yüksek ikramiyeli koşulardan biri.

Peki 99. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte 99. Gazi Koşusu'nun merak edilen detayları..

99. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?

99. Gazi Koşusu 29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Gazi Koşusu, Tay TV ekranlarından naklen yayınlanacak.