%99’un gözünden kaçıyor! Resimdeki farklı sayıyı 5 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor

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Yüzyıllardır zihinleri büyüleyen ve kafa karışıklığına yol açan optik illüzyonlar, şimdi yeniden gündemde.

Psikoloji, sanat ve nörobilim dünyasının ortak noktası olan optik yanılsamalar, insan beyninin gerçekliği nasıl algıladığını sorgulatan ilginç deneyler sunuyor.

Çünkü beynimiz her gördüğünü olduğu gibi değil, bağlama ve geçmiş deneyimlere göre yorumluyor. Bu da bazen "gerçek" sandığımız şeylerin aslında birer göz aldanması olabileceğini gösteriyor.

Yeni viral olan illüzyon testinde, ekranı kaplayan “55” sayıları arasında farklı bir sayı gizli.

5 saniye içinde bu sayıyı bulan zekasını kanıtlıyor!

Yukarıdaki görselde 55’lerin yer aldığı bir sahne sunuluyor. Ancak içlerinde farklı bir sayı gizli.

Göreviniz farklı olan sayıyı 5 saniye içinde bulmak.

Eğer 5 saniye içinde çözebilirseniz, tebrikler! Muhtemelen keskin bir IQ'nuz var.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı aşağıda verdik:

Kaynak: Sports Millions