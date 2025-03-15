A101’de bahçe sezonu açıldı; El Arabası, Çatal Çapa, Fıskiye, Budama Makası…

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Baharın gelişiyle birlikte A101, müşterilerini sevindirecek harika bir kampanya hazırladı!

20 Mart 2025 tarihli indirim kataloğunu yayımladı.

Önümüzdeki hafta A101 raflarında bahçe tutkunlarının yüzünü güldürecek ürünler yer alacak.

El arabasından çatal çapaya, fıskiyeden sulama ekipmanlarına kadar birçok bahçe ürünü, uygun fiyatlarla A101 raflarında yerini alacak.

Bahar aylarında bahçesinde veya balkonunda düzenleme yapmak isteyenler için harika bir fırsat sunan bu kampanya, stoklarla sınırlı olacak.

İşte A101 20 Mart indirimli ürünler: