A101’de bayrama özel %50 indirim başladı: A101 27 Mart - 4 Nisan Aktüel

Haber Merkezi

A101, 28 Mart-4 Nisan tarihleri arasında market raflarını süsleyen aktüel ürünlerle alışverişseverlere büyük fırsatlar sunuyor.

Özellikle içecek ve yiyecek kategorilerindeki indirimler, bayram hazırlıklarına başlayanlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Bayram ikramlıkları, temel gıda malzemeleri ve çeşitli ihtiyaç ürünleri bu hafta indirimli fiyatlarla raflarda olacak.

İhtiyaçlarınızı karşılamak ve A101’deki cazip fiyatlardan faydalanmak için bu hafta mağazaları ziyaret edebilirsiniz.

İşte A101 27 Mart - 4 Nisan indirimli ürünler: