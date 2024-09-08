A101’de ucuza 200 CC motosiklet fırsatı: İşte fiyatı ve özellikleri… A101 12 Eylül tarihli indirim kataloğunu yayınladı. Bu hafta A101’e 200 CC motosiklet geliyor. Fiyatını duyan akın edecek. İşte özellikleri ve fiyatı…

Haber Merkezi

A101, motosiklet tutkunları için yeni bir kampanya başlattı! Bu kez raflarda APEC APX7 benzinli motosiklet yerini alıyor.

Güçlü performansı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken bu motosiklet, sadece 9,3 kW motor gücüyle saatte 105 km hıza ulaşabiliyor. Üstelik 10,8 litrelik yakıt deposuyla uzun mesafelerde bile rahatlık sunuyor.

APEC APX7’nin Euro 5+ egzoz emisyonu, çevre dostu bir sürüş deneyimi vaat ederken, dahili arıza teşhis sistemiyle güvenliğiniz hep ön planda.

Aracın süspansiyon sistemi ise yeni nesil bir geometrik yapıya sahip. Arkada 220 mm disk fren, önde ise 240 mm hidrolik fren sistemi kullanılarak güvenlik daha da artırılmış.

Ayrıca, aerodinamik ve ayarlanabilir ön cam, LED ön farlar ve stop lambası da motosiklete modern bir hava katıyor.

Akıllı anahtar teknolojisi sayesinde anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol imkanı da sunan APEC APX7, yağ soğutmalı 200 cc motoruyla güçlü performansı sürekli değişken otomatik vites sistemiyle birleştiriyor.

İşte fiyatı…

FİYATI NE KADAR?

12 Eylül itibariyle A101 raflarında yerini alıyor. Ancak, aracı trafiğe çıkarmak için öncelikle trafik sigortanızı yaptırmanız ve bu işlemi A101’e bildirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise yepyeni motosikletinizle yola çıkabilirsiniz.

Aracın fiyatı yaklaşık 100 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Üstelik kredi kartıyla taksitli ödeme seçeneği de mevcut!

Taksitle almak isterseniz, fiyat 118 bin TL civarına çıkıyor. Motosiklet hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için bu fırsatı kaçırmayın!