A101’den bahçesi olana müjde: Çim Biçme Makinesi 2.499 TL, Budama Makası 1.599 TL…

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A101, bu hafta da alışveriş tutkunlarını sevindirecek Aldın Aldın kataloğunu duyurdu.

Teknoloji, ev dekorasyonu, bebek ürünleri ve hatta bahçe gereçlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle A101, yine dikkatleri üzerine çekti. Özellikle bu hafta kataloğun öne çıkan yıldızları arasında airfryer, sallanan berjer, hobi kesim makinesi ve 2 kapaklı dolap takımı bulunuyor.

4 başlıklı masaj aleti, çelik kettle, çay makinesi ve çok daha fazlası bu hafta uygun fiyatlarla satışa çıkıyor.

Bahar aylarının gelişiyle birlikte bahçe ürünleri de katalogda kendine yer buluyor.

İşte A101 10 Nisan Aktüel ürünler: