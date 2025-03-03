A101’den Kadınlar Günü jesti; Makyaj malzemeleri, keman, çiçek… A101 6 Mart Aktüel

Haber Merkezi

A101, her hafta olduğu gibi 6 Mart Perşembe günü de birbirinden cazip fırsatlarla dolu aktüel kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor.

Gıda, mutfak gereçleri, beyaz eşya, elektronik ve ev tekstili kategorilerinde birçok avantajlı ürün, bu hafta raflardaki yerini alacak.

Bu haftanın dikkat çeken fırsatları arasında buharlı ütü, tencere kapağı düzenleyici, katlanabilir taşıma arabası ve çeşitli çiçekler yer alıyor.

Ayrıca, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel hediyelik ürünler de indirimli fiyatlarla satışta olacak.

A101’in uygun fiyatlı ve geniş ürün yelpazesi sunan kampanyalarını kaçırmamak için 6 Mart’ta en yakın şubeye uğramayı unutmayın!

İşte A101 6 Mart indirimli ürünler: