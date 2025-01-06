A101'den ustalara müjde; Matkap, testere, vida seti geliyor! İşte fiyatı...

Yağmur Dinç
9 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak A101 kataloğu yayınlandı.
Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler, ustalık yapanların ilgisini çekti.
Matkap, vidalama seti, testere gibi tadilat ve tamir ürünlerinin yer aldığı ürünler uygun fiyatlarıyla satışa sunulacak.
İhtiyacı olanlar, şimdiden sıraya girecek.
İşte A101 9 Ocak 2025 afişleri...
Piranha Darbeli Matkap 699 TL
Piranha Avuç Taşlama 699 TL
Piranha Dekupaj Testere 699 TL
Piranah 12V Akülü Vidalama Seti 799 TL
Aprilla Şarjlı Vidalama 55 Parça 599 TL
Kiwi Şarjlı El Testeresi / Ağaç Kesme ve Dal Budama 1.199 TL