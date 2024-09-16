A101'e iki karavan geldi! İster 3 metre, ister 4 metre: İşte fiyatları... 19 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında 4 metre ve 3.6 metre olarak iki farklı çekme karavan yer aldı. Karavanların fiyatları ve özellikleri de afişte belirtildi.

Haber Merkezi

A101, bu haftaki aktüel ürünlerin yer aldığı afişlerini yayınladı.

Zincir market, bu kez 1 değil 2 tane karavan satışa sundu.

Karavan tutkunlarını heyecanlandıran haberin akabinde özellikleri ve fiyatı da merak edildi.

19 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında iki farklı çekme karavan modeli yer alıyor.

KARAVAN ÇEŞİTLERİ A101'DE

Erba markasına ait 4 metrelik çekme karavan; 2 kişilik ranza, 205W güneş paneli, 750Kg altı, 12V buzdolabı, LED aydınlatma gibi özelliklerle 239 bin TL olarak satılacak.

3.6 metrelik diğer karavan modeli ise 12V buzdolabı, 12V hidrofor, 205W güneş paneli, 30L su deposu, iki gözlü inox ocak, 750Kg altı ağırlık, O1 onay belgesi gibi özelliklerle 209 bin TL fiyat etiketine sahip.