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ABD enflasyon verileri: 2024 Kasım ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri: 2024 Kasım ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri, kasım ayı enflasyon kararını bekleyen yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinin açıklanması merakla bekleniyor. Peki, eylül ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?