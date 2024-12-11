ABD enflasyon verileri: 2024 Kasım ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi
Yatırımcıların odağı haline gelen ABD enflasyon verileri için geri sayım devam ederken verilerin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.
ABD ekonomisindeki gidişata yönelik bilgi verecek olan enflasyon verileri öncesinde, yatırımcıların tedirgin bekleyişi de sürüyor.
ABD enflasyon verileri hakkındaki beklentilerin açıklanmasının ardından net tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, 2024 Kasım ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yatırımcıların ana odağı konumunda olan ABD enflasyon oranları 12 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.