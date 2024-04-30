Haberler



Bilgi



ABD vizeniz hazır: GREEN CARD SONUÇLARI 2024! Dv Lottery Green Card açıklandı mı, kimlere çıktı?

ABD vizeniz hazır: GREEN CARD SONUÇLARI 2024! Dv Lottery Green Card açıklandı mı, kimlere çıktı? ABD'de çalışma ve yaşama iznine kavuşmak için çekilişe katılanlar, sonuçları merakla bekliyor. Peki, Green Card çekilişi açıklandı mı? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı...