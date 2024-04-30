ABD vizeniz hazır: GREEN CARD SONUÇLARI 2024! Dv Lottery Green Card açıklandı mı, kimlere çıktı?

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Ekim-Kasım tarihleri arasında başvuruları alınan Green Card çekilişinde sonuçlar merakla bekleniyor.
Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan Green Card adlı kimlik, kuraya başvuran kişilere DV Lottery adlı bir çekilişle veriliyor.
Çekilişlerde adı çıkan ABD vatandaşı olmayan kişiler, eşleri ve 21 yaşın altındaki bekar çoçuklarıyla ABD'ye yerleşme, yaşama ve çalışma hakkı kazanıyor.
Peki ABD Green Card 2024 çekilişi açıklandı mı? Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte takvim...
Green Card sonuçları ne zaman 2024?
Çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak.
Green Card sonuçları DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçlar, teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulanabilecek.