Abdülkadir Ömür Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor! İşte yeni takımı...

Hüseyin Topuz

İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür'ün Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi.

Trabzonspor'dan ayrılarak 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e imza atan Abdülkadir Ömür, İngiltere'de beklenen katkıyı veremedi.

Bu sezon oynadığı 21 maçta sadece 1 asiste imza atarak hayal kırıklığı yaratan 25 yaşındaki Abdülkadir Ömür için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, Trabzonspor'un eski yıldızına kancayı taktı.

Abdülkadir Ömür'ün Çaykur Rizespor'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

İlk transferini Samet Akaydin ile yapan Çaykur Rizespor'un, Abdülkadir Ömür'ü Hull City'den 6 aylığına kiralayacağı konuşuluyor.