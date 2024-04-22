Aç karnına 7 zeytin 1 incir yiyin, bakın neler olacak... Geleneksel diyet listelerinden farklı bir yöntem uygulamak isteyenler "7 zeytin 1 incir" diyeti hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yağ yakıcı özelliği ile bilinen bu zayıflama yolu, pek çok hastalığın da önüne geçiyor.

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Yaz günleri kapıyı çaldı, fazla kilolar göze batmaya başladı.

Yaza formda girmek ve fazlalıklardan kurtulmak isteyenler, beslenmelerine dikkat etmeye karar veriyor. Bu noktada diyetisyene başvuranların sayısı artıyor.

Diyet, uzman kontrolünde dengeli bir beslenme ile geçirilmesi gereken bir süreçtir. Aksi takdirde sağlık açısından rahatsızlıklar söz konusu olabilir.

Uzman diyetisyenden yardım almanızın yanı sıra birkaç beslenme ipucuyla yağ yakımını destekleyebilirsiniz.

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz 7 adet zeytin 1 adet incir kürü yapılan en faydalı diyetler arasında yer alıyor.

Kuran'da geçen ve bilim insanları tarafından onaylanan 7 adet zeytin ve 1 incir diyeti sayesinde bağışıklık sisteminin çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.

Peki 7 adet zeytin 1 adet incir diyeti nasıl yapılır, 7 Zeytin 1 incir diyeti zayıflatır mı? İşte 7 Zeytin 1 incir diyeti ile ilgili merak edilenler...

7 zeytin 1 incir diyeti

Yüce Allah Kuran’da şöyle buyurmuştur:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“İncire ve zeytine and olsun, Sina dağına, Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre). Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.” (Tin Suresi, 1-5)

7 zeytin 1 incir diyetini 21 gün boyunca her gün hiç ara vermeden tüketmeniz çok önemlidir.

Her sabah aç karna 1 su bardağı su ile tüketin. Kısa süre içinde yağdan kilo kaybedebilirsiniz.

*Uzmana danışınız.