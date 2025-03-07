Açık artırmaya damga vurdu! O cips tamı tamına 3.2 milyon TL’ye satıldı

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ABD merkezli bir müzayede evi olan Goldin’de düzenlenen müzayede medyanın odağı oldu. 1997 yılında yayınlanmaya başlayan animasyon çizgi film Pokemon’da yer alan bir karaktere benzetilen cips rekor fiyata alıcı buldu.

Müzayede evinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada 7 cm uzunluğundaki baharatlı cipsin Pokemonda yer alan Charizard’a benzetildiği söylendi.

İsmi açıklanmayan bir koleksiyonere rekor bir fiyata satılan baharatlı atıştırmalık ‘Cheetozard’ olarak adlandırıldı.

Söz konusu atıştırmalığın özel olarak tasarlanmış bir pokemon kartına yaptırılmış halde saklanıyor olması da dikkat çekti.

3.2 MİLYON TL’YE SATILDI

Goldin'in internet sitesindeki bilgilere göre, ejderha şeklindeki bu atıştırmalık 2018-2022 yılları arasında keşfedilip saklanan atıştırmalık, geçtiğimiz yıl sosyal medyada geniş kitlelere ulaşarak kazanmıştı.

Şubat ortasında 250 dolardan başlayan açık artırma kısa sürede beş haneli rakamlara ulaşarak bir rekora imza attı. Son olarak 72 bin dolara alıcı bulan atıştırmalığın fiyatına, müzayede komisyonu da eklenerek toplam 87 bin 840 dolara satıldı.