Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem kayıt tarihleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme ne zaman?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise eğitimini örgün olarak tamamlayamayan binlerce kişiye Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ile lise öğrenimlerini tamamlama hakkı veriliyor.

Bu kapsamda AÖL’de kaydı bulunan binlerce öğrenci 2025 yılı kayıt ve kayıt yenileme takvimi için araştırmalara başladı.

MEB tarafından açıklana kayıt takvimi sonrası binlerce kişi arama motorları üzerinden “AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖL 2. dönem kayıt tarihleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı.

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,

Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri de 7 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.