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Lise öğrenimini Açık Öğretim Lisesi (AÖL) üzerinden tamamlayan binlerce kişi için 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin üçüncü ve son sınav tarihleri konusunda araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan kayıt yenileme işleminin ardından, 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler bu kapsamda temmuz ayında uygulanacak olan dönem sonu sınavlarına katılım sağlamak için gerekli olan fotoğraflı sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri şöyle;

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.