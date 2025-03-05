Acil nakit ihtiyacı olana müjde; 45.000 TL faizsiz kredi fırsatı duyuruldu

Haber Merkezi

Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla cazip faizsiz kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor.

Bu kez Denizbank, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Banka, yeni müşterilerine özel olarak toplamda 45 bin TL faizsiz kredi imkanı tanıyor.

Kampanyanın detayları ve başvuru şartları ise merak konusu oldu. İşte detaylar…

TOPLAM 45.000 TL KREDİ FIRSATI

MobilDeniz üzerinden yeni müşteri olanlara, %0 faizli 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit kredi ve %0 faizli 20.000 TL’ye kadar kredi fırsatı sunuluyor.

Kampanya, 28 Şubat 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Yeni müşteriler için başlatılan bu kampanya, MobilDeniz uygulamasını indirip “Müşteri Ol” butonuna tıklayarak, uzaktan DenizBanklı olma sürecini tamamlayan herkesi kapsıyor.

Kampanyanın detayları için tıklayınız.