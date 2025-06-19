Acil uyarı: Elektrikli battaniyeler geri çağrıldı! Isı değil, tehlike yayıyor

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), MaxKare markasına ait elektrikli battaniyelerle ilgili ciddi bir uyarıda bulundu.

Güvenlik riski taşıdığı tespit edilen 8.560 adet elektrikli battaniye geri çağrıldı.

Battaniyeler aşırı ısınma nedeniyle yangın ve yanık tehlikesi oluşturduğu gerekçesiyle piyasadan geri çekiliyor.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, bu battaniyelerin kullanılması durumunda hem kullanıcıların hem de ev ortamlarının tehlike altında olabileceği vurgulandı.

İADE ÇAĞRISINDA BULUNDU

Yetkililer, ürün sahiplerine kullanımı derhal durdurmaları ve güvenlik prosedürleri doğrultusunda iade işlemlerini başlatmaları çağrısında bulundu.

MaxKare kullanıcılarının, üretici firmanın belirlediği iletişim kanalları üzerinden detaylı bilgi alabilecekleri ve iade sürecini başlatabilecekleri ifade edildi.