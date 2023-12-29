Haberler



Bilgi



Açlık sınırı ne kadar, kaç TL? 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2024

Açlık sınırı ne kadar, kaç TL? 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2024 TÜRK-İŞ'in periyodik olarak açıkladığı açlık sınırı, asgari ücret zammı sonrasında merak konusu oldu. Peki, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı ne kadar, kaç TL? İşte açlık sınırı tutarı...