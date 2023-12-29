Açlık sınırı ne kadar, kaç TL? 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2024

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla her ay "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" yapıyor.
Araştırma sonucunda 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ortaya çıkıyor.
Açlık sınırı hesaplamasında minimum kalori ve minimum maliyet dikkate alınıyor.
Asgari ücrete gelen zammın akabinde alınacak ücretin açlık sınırını geçip geçmediği merak ediliyor.
Peki, açlık sınırı ne kadar? 4 kişilik ailenin açlık sınırı kaç TL? İşte rakamlar...
Açlık sınırı ne kadar 2024
Açlık sınırı aralık ayı araştırması henüz açıklanmadı; Ocak ayında netleşmesi bekleniyor.
TÜRK-İŞ'in son olarak Kasım 2023'te açıkladığı açlık sınırı 14 bin 26 TL idi.
Açlık sınırı Aralık 2021-Aralık 2023 arasında sadece bir kez asgari ücretin üzerine çıktı.
2024 yılı asgari ücretinin de bu dengede kalması öngörülüyor.