Acun Ilıcalı düğmeye bastı: Efsane program geri dönüyor! Gündüz kuşağı alev alacak

Haber Merkezi

TV8 ekranlarında 2014-2017 senelerinde yayınlanan gündüz kuşağı programı geri dönmeye hazırlanıyor.

Moda programları arasında binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen İşte Benim Stilim gündüz kuşağında reytinglerin tozunu artırmak için geri dönüyor.

Yayınlandığı dönemlerde, Öykü Serter'in sunduğu, jüri koltuğunda Ivana Sert, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Nur Yerlitaş'ın oturduğu programın yeni dönem jürisi merak konusu oldu.

BAŞVURULARI BAŞLADI

Seyirciyi ekran başına kilitleyen iddialı yarışma programı İşte Benim Stilim’in geri dönmesi medyada büyük bir yankı uyandırırken program başvurularının başladığı ise önceki akşam Survivor yarışması esnasında çıkan reklam ile duyuruldu.