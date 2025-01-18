Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon oynadığı 18 maçta topladığı 42 puan ile 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının 5'ini kazanırken 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Bu sezon evinde çıktığı dokuz Süper Lig maçının sekizini kaybeden Adana Demirspor, topladığı 5 puan ile 19. sırada yer alıyor.
Şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen sarı lacivertliler Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının detayları..
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan Adana Demirspor - Fenerbahçe müsabakası beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.