Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
34. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelecek Adana Demirspor ve Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı.
Futbolseverler zorlu Adana Demirspor - Galatasaray maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Ligde oynadığı 33 maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray 90 puan ile zirvede yer alıyor.
Adana Demirspor ise Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 41 puan topladı.
Galatasaray ile Adana Demirspor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-1 kazandı.
İki ekip şimdide 34. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu maç için geri sayım başladı.
Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...
Adana Demirspor -Galatasaray maçı ne zaman?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 26 Nisan Cuma(bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.