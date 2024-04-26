Haberler



Bilgi



Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig 34. haftasının açılış maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...