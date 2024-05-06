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100 bin TL'lik futbol sorusu gündem oldu! İşte, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

100 bin TL'lik futbol sorusu gündem oldu! İşte, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan 100 bin TL değerindeki soru sosyal medyada gündem oldu. İşte gündem olan o soru ve cevabı...