100 bin TL'lik futbol sorusu gündem oldu! İşte, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bazı sorular sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 5 Mayıs Pazar günü yeni bölümü ile ekranlara geldi.
Yarışmada sorulan bir soru sosyal medyada dikkat çekti. Sosyal medyada uzun süre gündem olan sorunun doğru cevabı merak uyandırdı.
İşte, Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan 100.000 TL'lik o soru.
1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde, art arda 90 iç saha maçında mağlup olmayarak "kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım" ünvanını elinde bulunduran hangisidir.
A) Trabzonspor
B) Fenerbahçe
C) Galatasaray
D) Beşiktaş
Yarışmacı bu soruda yüzde elli joker hakkını ve çift cevap joker hakkını kullandı.
Soruya A şıkkı Trabzonspor diyen yarışmacı doğru yanıt verdi.