Adana kebap ile Urfa kebap arasındaki fark nedir? İşte yanıtı... Adana kebap ile Urfa kebap arasındaki fark birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, Adana kebap ile Urfa kebap arasındaki fark nedir? İşte yanıtı..

Editör: Salih Demirgan

Adana kebap, Adana iline özgü, dünya çapında tanınan bir kebap türüdür.

Adana kebap, güçlü baharatları, zengin aroması ve kendine has sunumuyla Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir.

Urfa kebap ise Şanlıurfa'ya özgü ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıkça tüketilen bir kebap türüdür.

Urfa kebap, Adana kebap ile benzerlikler taşısa da, özellikle baharat kullanımı ve lezzet profili açısından bazı belirgin farklılıkları vardır.

Peki, Adana kebap ile Urfa kebap arasında fark nedir? İşte, Adana ile Urfa arasındaki fark...

Adana Kebap

Adana kebabı, kıyma ile yapılan bir kebap türüdür ve içine genellikle kuyruk yağı, kırmızı biber, ve acı baharatlar eklenir. Adana kebabı daha baharatlı ve acı olur.

Urfa Kebap

Urfa kebabı ise daha az baharatlı ve genellikle acısız olarak hazırlanır. Urfa kebabı, Adana kebabına göre daha hafif bir tat profiline sahiptir.