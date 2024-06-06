Adana, Mersin, Hatay, Antalya... Rekor tazelenecek; Sakın bu şekilde dışarı çıkmayın

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Ülke genelinde artan sıcaklıklar, Adana ve çevresinde yaşayan vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor.
Meteoroloji kaynakları, önümüzdeki Perşembe ve Cuma günlerinde özellikle dışarıda vakit geçirmeyi düşünenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Adana ve çevresinde yaşayanlar için bu hafta, sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.
Resmen rekor kıracak
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla rekor sıcaklığı duyurdu.
Adana'da yaşayan vatandaşları şu sözlerle uyardı:
"Adana'da perşembe ve cuma günü 45 derece sıcaklık ile tüm zamanların yeni Haziran rekorunun kırılmasını tahmin ediyoruz. Asfalt eriyebilir. Erimiş asfalta terlikle basmayın..."