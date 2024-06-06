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Adana, Mersin, Hatay, Antalya... Rekor tazelenecek; Sakın bu şekilde dışarı çıkmayın

Adana, Mersin, Hatay, Antalya... Rekor tazelenecek; Sakın bu şekilde dışarı çıkmayın Meteoroloji kaynakları Adana ve çevresinde yaşayan vatandaşları uyardı. Perşembe ve Cuma günleri dışarı çıkmadan önce bir daha düşünün. Rekor geliyor...