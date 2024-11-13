Adana'dan Tüm Türkiye'ye Yayılan 'Ortalık 56'nın Hikayesi

Yağmur Dinç

Bir yerlerde ortam karıştığı ve kalabalıklaştığı zaman, "ortalık 56" ifadesini duymuşsunuzdur.

Özellikle Adana'da sıkça kullanılır.

"Ortalık 56'ya gitti", "Ortalık 56 oldu", "Ortalık 56'ya döndü ifadeleri, Türkçede genellikle bir ortamın veya durumun karıştığını, karmaşıklaştığını veya çok yoğun hale geldiğini anlatan bir tabirdir.

Buradaki "56" sayısı, aslında bir anlam taşımaz; tamamen bir argo kullanım ve mecaz anlam içerir.

Ancak, asıl hikayesi bakın nereden geliyormuş...

İŞTE ANLAMI

Eskiden Adana'da elektrik kesildiğinde Taşköprü'de 56 model bir jeneratör (bazı kaynaklara göre su pompası) devreye girermiş.

Gürültüsü şehrin her yerinde duyulduğu için o sıradaki mavralar sekteye uğrarmış. Bu nedenle bir muhabbet sırasında araya muhabbeti dağıtan bir şey girince "Ortalık 56 oldu" denilirmiş.