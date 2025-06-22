Adanalılar karpuz seçme tüyosunu açıkladı: İşte, şeker gibi karpuzu bulduran o tüyo

Yaz aylarının serinletici kurtarıcısı karpuz, tezgâhlarda yerini aldı. Soğuk bir dilimiyle ferahlık veren bu meyveyi seçmek ise adeta bir ustalık işi.

Çoğumuz tokatlayarak içinin dolgunluğunu anlamaya çalışıyoruz, ancak Adanalılar bu konuda ezber bozuyor.

Adana'nın karpuz ustaları, lezzetli bir karpuz seçmek için yalnızca sesi dinlemiyor, karpuzun kabuğundaki küçük ama önemli bir işarete meğer şeker gibi karpuz seçmenin sırrıymış.

Bu doğal iz, karpuzun güneşte tam olgunlaştığının ve yeterince şekerlendiğinin göstergesiymiş. İşte, lezzetli bir karpuzun tadına varmak için doğru seçimi yapmanızı sağlayacak o tüyo…

BU TÜYO ŞEKER GİBİ KARPUZ ALMANIN SIRRIYMIŞ

Türkiye’nin en büyük karpuz üretim şehirlerinden olan Adana’da yetiştiricilerin bildiği bu tüyo şeker gibi karpuz seçmenin sırrını paylaştı. Bakın şeker gibi karpuz seçerken nelere dikkat etmek gerekiyormuş:

Sap rengine bakın: Sararmış bir sap, karpuzun dalında tam olarak olgunlaştığını gösterir. Yeşil saplı karpuzlar ise erken koparılmış, henüz tam olgunlaşmamış olabilir.

Kabuğundaki çatlaklara dikkat: Karpuzun kabuğunda örümcek ağı gibi ince çatlaklar varsa bu, içinin hem sulu hem de tatlı olduğunu gösteren önemli bir işarettir.

Büyüklüğüne değil, ağırlığına bakın: Her iri karpuz lezzetli olacak diye bir kural yok. Orta boy ama elinize aldığınızda beklediğinizden daha ağır gelen karpuzlar genellikle içi dolu ve suludur.

Sap tamamen kurumuşsa alın: Bu, karpuzun dalında yeterince beklediğini ve aromasının tam oturduğunu gösterir. Dalında tam olgunlaşmış karpuzlar daha tatlı ve lezzetlidir.