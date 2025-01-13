Ağaçlara aşılama ne zaman yapılır? Ağaç aşılama hangi aylarda yapılır?

Hüseyin Topuz

Ağaçlara aşılama, tarım ve bahçecilikte yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Bu yöntem ağaçların verimliliğini artırmanın, hastalıklara dayanıklılığını güçlendirmenin en etkili yollarından biridir.

Ağaçlara aşılama, türüne ve bulunduğunuz bölgenin iklimine bağlı olarak farklı zamanlarda yapılabilir.

Doğru zamanda ve uygun tekniklerle yapılan aşılamalar, meyve kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı ve uzun ömürlü ağaçların yetişmesine olanak tanır.

Ancak genel olarak şu dönemler tercih edilir...

İlkbahar (Mart-Nisan)

Ağaçların aktif büyüme dönemine girdiği, tomurcukların şişmeye başladığı bu dönem, genellikle kalem aşısı ve yarma aşı için uygundur.

Yaz (Haziran-Temmuz)

Kabuk aşısı ve göz aşısı gibi yöntemler, ağaçların kabuklarının kolayca ayrıldığı bu dönemde yapılır.

Sonbahar (Eylül-Ekim)

Bazı bölgelerde, sıcaklıkların henüz çok düşmediği bu dönemde de göz aşısı yapılabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ağaç aşılaması yaparken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

-Aşılama sırasında aşırı sıcak veya soğuk olmamalıdır. Orta sıcaklıklar idealdir.

- Ağaç sağlıklı ve güçlü olmalıdır.

- Aşılama yöntemi, ağaç türüne ve mevsime uygun seçilmelidir.