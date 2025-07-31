Ağustos ayında ne ekilir? İşte, Ağustos ayında ekilebilecek sebze ve meyveler

Yaz mevsiminin son ayı olan Ağustos, ikinci ürün ekimi ve sonbahara hazırlık için oldukça verimli bir dönemdir.

Toprak hala sıcak olduğundan fidelerin köklenmesi kolaylaşır ve kısa sürede ürün alınabilir.

Bu nedenle Ağustos ayı, hem sebze hem de bazı meyveler için ideal bir ekim ayıdır.

Peki, Ağustos ayında hangi sebze ve meyveler ekilir? İşte bu ayda ekilebilecek ürünler...

Ağustos Ayında Ekilebilecek Sebzeler

- Ispanak

- Marul

- Roka

- Tere

- Karnabahar

- Brokoli

- Lahana

- Havuç

- Turp

- Pazı

- Pırasa

- Soğan

Ağustos Ayında Ekilebilecek Meyveler

Meyve ekimi genellikle fidan dikimiyle yapılır ve çoğu meyve için sonbahar-kış ayları tercih edilir. Ancak çilek gibi bazı türler Ağustos ayında da ekilebilir:

- Çilek fidesi

- Ahududu fidesi

- Böğürtlen fidesi