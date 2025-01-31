Hüseyin Topuz

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok kişi tarafından araştırılan ve cevabı merak edilen bir soruyu sizler için seçtik.

Ahir zaman ne demektir? Biz ahir zamanda mı yaşıyoruz? soruları birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu soruların cevabını merak edenler Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt...

Soru

Ahir zaman ne demektir? Biz ahir zamanda mı yaşıyoruz?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

“Ahir zaman”, dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır. İslam inancına göre, alemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanın bilgisi dışındadır. İnsanın ömrü gibi alemin ömrünü belirleme hususundaki bilgi de Cenab-ı Hakk’a aittir. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek şöyle dile getirilmektedir: “Kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar. De ki: 'Onun bilgisi sadece Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başka kimse açıklayamaz'; “Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek, ancak Allah’a aittir.” Diğer taraftan Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonra elçi gönderilmeyeceği için ona “ahir zaman peygamberi”, ümmetine de “ahir zaman ümmeti” denmiştir. Bu anlamda biz ahir zamanda yaşamaktayız.