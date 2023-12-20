Ahmet Çakar'dan İstanbulspor başkanına destek: "Asla unutulmayacaksın asla" Ünlü yorumcu Ahmet Çakar takımını sahadan çeken İstanbulspor başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu hakkında bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında beklenmedik bir olay yaşandı.

İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında hakem kararlarına tepki olarak takımı sahadan çekti.

İstanbulspor başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu sahaya inerek futbolcularını sahadan çıkarttı ve soyunma odasına gönderdi.

Yaşanan bu olay futbol camiasında gündeme otururken Ecmel Faik Sarıalioğlu maç sonu açıklamasında "Yapacak bir şey yok. Takdir kamuoyunun, herkese başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Çakar'dan paylaşım

İstanbulspor'un sahadan çekilmesinin yankıları sürerken eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar, İstanbulspor başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu destekleyen sözleriyle şu ifadelere yer verdi;

"Ecmel başkan… Belki kendini ve İstanbulspor'u feda ettin ama yeni futbol düzeninin ilk kilometre taşısın… Asla unutulmayacaksın asla.."