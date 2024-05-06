Sakarya'da boya varili patladı: 3 orman işçisi yaralandı
AA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Şefliği deposunda, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada, orman işçileri S.Y, F.Y. ve A.K.T. yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 işçinin durumu kritik

Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan S.Y. ve F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çalışmalar sürüyor

Jandarma ve itfaiye ekipleri, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)