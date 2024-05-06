Sakarya'da boya varili patladı: 3 orman işçisi yaralandı

AA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Şefliği deposunda, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamada, orman işçileri S.Y, F.Y. ve A.K.T. yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 işçinin durumu kritik
Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan S.Y. ve F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çalışmalar sürüyor
Jandarma ve itfaiye ekipleri, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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