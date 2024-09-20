Ahmet Çakar'dan olay derbi tahmini: "İlk golü Galatasaray atar ama..." Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi tahminlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın derbi tahmini...

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

Futbolseverlerin sonucunu büyük bir merakla beklediği maç sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında skor tahmini yaptı.

Beyaz TV'de yorumculuk yapan Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu tahmin etti.

Skor tahminini açıkladı

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin skorunu şu sözlerle açıkladı:

Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk golü Galatasaray'ın atacağını iddia eden Ahmet Çakar, "Bence derbinin ilk golünü Galatasaray atar ama müsabaka da berabere biter." dedi.