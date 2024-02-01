Ahmet Ercan’dan uyarı üstüne uyarı! Depremde risk altında olan bölgeler artıyor…

Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Doğu Anadolu fay hattı üzerinde oluşabilecek depremler hakkında yaptığı uyarılarına ara vermeden devam ediyor.
Sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulunan Ercan, dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.
Daha öncede uyarılarında yer verdiği Bingöl- Karlıova’nın içinde bulunduğu yeni bölgeler hakkında uyarılarını yineledi.
Bu bölgelerde 8 büyüklüğünde oluşabilecek depremlere karışı depreme dayanıklı yapılaşmaya geçilmesi yönünden kritik uyarılarda bulundu.
Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş....
Bingöl- Karlıova’nın yanı sıra Ercan, Malatya, Adıyaman, Gölbalı üçgeni ve Kahramanmaraş, Narlı, Türkoğlu üçgeni hakkında da dikkatli olunması gerektiğini aktardı.
Ayrıca Ercan, yer bilimine dayalı olarak yaptığı uyarılarda deprem riskini belirttiği diğer noktalarda da önlemler alınması gerektiği konusunda dikkat çekti.
Bu uyarılar kapsamında Ercan ısrarla 8 büyüklüğündeki depremler dayanaklı olacak yapıların oluşturulması gerektiğini vurguladı.