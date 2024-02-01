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Ahmet Ercan’dan uyarı üstüne uyarı! Depremde risk altında olan bölgeler artıyor…

Ahmet Ercan’dan uyarı üstüne uyarı! Depremde risk altında olan bölgeler artıyor… Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyarılarını yineliyor. Son olarak 3 bölge için kritik uyarılarda bulunan Ercan, listeyi genişletti. İşte, risk altında olan bölgeler…