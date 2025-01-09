Aile Bakanlığı duyurdu: 500.000 TL hibe desteği verilecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip kadınlar için yeni bir konut destek programını duyurdu.

Ülke genelinde 2023 yeni konut yapımı hedefleyen bu program, yerel yönetimler ve hayırseverlerin işbirliğiyle yürütülecek.

3294 Sayılı Kanun kapsamındaki kadınlar için başlatılan bu destekle, her hane için 500 bin TL’ye kadar maddi yardım sağlanacak.

KİMLER FAYDALANACAK?

Programdan faydalanabilecek kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bulunduğu ilçelerde ikamet eden, eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip kadınlar.

Ayrıca, 18 yaş üzerindeki aile bireyleri de başvuru yapabilecek. Bakanlık, bu kadınlara hem konut sağlamak hem de onların yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla önemli bir adım atıyor.

Program çerçevesinde, her hane başına 500.000 TL destek sağlanacak. Ev alımları için tek seferde ödeme yapılırken, yeni konut inşaatları için ise üç dilim halinde ödeme yapılacak.