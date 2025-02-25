Aile Destek Ödemeleri Bitti, Yenisi Geldi! Maaş Bağlanacak...

Yağmur Uçar

Aile destek ödemeleri kapsamında binlerce vatandaşa nakit yardım sağlandı.

2025 itibarıyla sona eren programın yerine yenisi geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dar gelirli vatandaşlara verilecek yeni bir destek duyurusu geldi.

Ak Parti 8. Olağan kongresinde konuşan Erdoğan, “Aile bazlı gelir tamamlayıcı sosyal destek sistemi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların daha çok yanında olacağız” açıklamasının detayları belli oldu.

YENİ NAKİT DESTEK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olmasını temin etmek, o kadar geliri yoksa üstünü tamamlamak üzere tekliflerimizi yapıyoruz." demişti.

Vatandaşlık maaşıyla birlikte vatandaşlara nakdi destek sağlanacağı öğrenildi.

Vatandaşlık maaşı çalışmalarının sonuna geldiğini ifade ederek önümüzdeki günlerde vatandaşların başvuru ekranı açılacağı öğrenildi.

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak.